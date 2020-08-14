«على جهاز تنفس صناعي».. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شويكار

انتقلت الفنانة الكبيرة شويكار، منذ ساعات قليلة إلى جوار ربها، بعد عطاء دام لسنوات في العمل الفني، وذلك بإحدى غرف العناية المركزة بمستشفى الصفا بالمهندسين."الدستور" تواصلت مع المستشفى، وعلمنا أن جثمان الفنانة الكبيرة في انتظار من يأتي لنقله لمكان دفنها، حيث أنه من المنتظر أن تقرر أسرتها وتحديدا شقيقها ونجلتها، موعد تحريك جثمانها وموعد دفنها خلال الساعات القادمة.وعلمنا، أن الراحلة قدمت إلى المستشفى فجر اليوم الجمعة على جهاز تنفس صناعي بعدما ساءت صحتها خلال الأيام الماضية، لتمكث في العناية لمدة ثماني ساعات قبل أن تصعد روحها إلى السماء.كانت شويكار قد تواجدت خلال الأيام الماضية بمستشفى الكاتب بمنطقه الدقي، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى الصفا، ويشرف على حالتها دكتور طه الذي أخرج شهادة وفاتها قبل ساعات قليلة.