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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«سيدتي الجميلة».. نجوم الفن ينعون شويكار

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:11 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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نعي عدد كبير من الفنانين رحيل القديرة شويكار عبر صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ؛ بعدما أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاتها منذ ساعات.

وقال الفنان طارق لطفي عبر صفحته: "وداعا سيدتي الجميلة"،بينما قالت انجي شرف عبر صفحتها على فيس بوك: "الجميلات يرحلون؛ الله يرحمك برحمته يارب"؛ وغردت قالت نشوي مصطفي: "ذكريات بدايات عمرى وتكوين مشاعرى ووجدانى صفحة من كتاب تاريخ الفن بنت بعضشى صدفة هانم سيدتى الجميلة راحت للحبايب اشوف حضرتك بخير مع السلامة".

وقال الكاتب والمؤلف عبدالرحيم كمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "شويكار رأيتها في لًوكيشن تصوير فيلم العاشقان من اخراج نور الشريف، ضحوكة ولطيفة وحضور كبير لاول مرة في حياتي، كنت أشعر بالاندهاش وانا اشاهدها مع فؤاد المهندس على المسرح في التليفزيون مسرحيات ابيض واسود وحضورهما معا بالالوان يجمع بين الحب والفن في ازهى صوره واخر مرة سمعت صوتها في مداخلة مع وائل الابراشي تمتدح مسلسل اهو ده اللي صار فشعرت بالوصل والنشوى والتواصل بين فنانة عظيمة ومعجب صنع فنا اعجبها وطرت من السعادة رحم الله الفنانة الجميلة المختلفة المهمة شويكار".

وقال الفنان محمد جمعة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "سيدتي الجميله شويكار في رحاب الله"؛ بينما قالت الفنانة روجينا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنانة الكبيرة شويكار في ذمه الله نسالكم الدعاء لها"؛ وقال المؤلف والشاعر الكبير أيمن بهجت قمر: "البقاء لله.. شويكار جناح من جناحات ابويا طار وراح له.. الفاتحة"؛ وقال الفنان علي الطيب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنانة القديرة شويكار في ذمة الله.. اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك".
نجوم الفن ينعون شويكار
نجوم الفن ينعون شويكار
نجوم الفن ينعون شويكار
نجوم الفن ينعون شويكار
«سيدتي الجميلة».. نجوم الفن ينعون شويكار
«سيدتي الجميلة».. نجوم الفن ينعون شويكار
نجوم الفن ينعون شويكار
نجوم الفن ينعون شويكار
نجوم الفن ينعون شويكار
نجوم الفن ينعون شويكار
نجوم الفن ينعون شويكار
نجوم الفن ينعون شويكار
نجوم الفن ينعون شويكار
«سيدتي الجميلة».. نجوم الفن ينعون شويكار
«سيدتي الجميلة».. نجوم الفن ينعون شويكار
نجوم الفن ينعون شويكار
نجوم الفن ينعون شويكار
نجوم الفن ينعون شويكار

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