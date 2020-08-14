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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين تحث المجتمع الدولي على منع تدخل واشنطن في ملف الجيل الخامس

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:05 م
تشاو لي جيان
تشاو لي جيان
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن "المساعي الأمريكية لتسييس ملف تقنية الجيل الخامس لا تصب في مصلحة تطوير التقنية نفسها، وتتناقض مع مبدأ التنافس العادل، ولا تتوافق مع المصلحة المشتركة لدول العالم".

وأكد جيان - في تصريح اليوم الجمعة - على ضرورة مناهضة تدخل واشنطن في عمليات بناء شبكة اتصالات الجيل الخامس في باقي الدول، والحفاظ على بيئة تنافس دولية يسودها العدل والإنصاف والانفتاح وعدم التمييز.

وحول تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن هونج كونج ستفقد جاذبيتها كمركز مالي دولي إذا أدارتها الحكومة الصينية كما يروق لها، شدد جيان على أن "مكانة هونج كونج كمركز مالي دولي ليست منحة من أحد، وإنما جاءت ثمرة جهود الأجيال المتعاقبة من أهالي المنطقة، ونتيجة استمرار الصين في الإصلاح والانفتاح وتقديم أقوى دعم لها، كما أنها نتيجة حتمية لالتزم بكين الدائم والحاسم بتنفيذ سياسة (دولة واحدة ونظامان)".

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