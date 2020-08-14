بـ220 طن مساعدات.. 12 طائرة مصرية تصل بيروت خلال أسبوعين

أعلنت سفارة مصر لدي لبنان أن 12 طائرة مصرية محملة بـ220 طنًا من المساعدات الإغاثية الضرورية، ستصل إلى بيروت ابتداءً من الغد وعلى مدى أسبوعين، في إطار الجسر الجوي الإغاثي المصري، لدعم الشعب اللبناني الشقيق ومساندته في سبيل تجاوز محنة الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري قبل نحو 10 أيام.وذكرت السفارة المصرية - في بيان لها اليوم - أن المساعدات التي ستحملها الطائرات المصرية، تضم المواد الغذائية، والدواء، والمستلزمات الإغاثية.وأشارت إلى أن نخبة من الأطباء والجراحين المصريين من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية، سيصلون أيضا في الغد للمشاركة في أعمال الإغاثة والإسعاف الطبي اللازمة للجرحى والمصابين جراء الانفجار.وأكدت السفارة المصرية أن هذه المساعدات تصل من الشعب المصري إلى شقيقه اللبناني، وبها تضافر من جهود وإسهام كل من الحكومة المصرية وعدد من الجمعيات الأهلية المصرية، فيما يعد انعكاسًا دقيقًا لحجم التضامن المصري الرسمي والشعبي مع الأشقاء اللبنانيين فى مصابهم، وتنفيذًا لقرار القيادة المصرية بالوقوف إلى جوار الشعب اللبناني الشقيق حتى يتجاوز هذه الكارثة المحزنة.