خبير: السيسى يشجع على توفير المناخ المناسب للاستثمارات (فيديو)

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، إن الاستقرار السياسى والأمني من أهم العوامل التي ساعدت على تحقيق الإنجازات العملاقة على مدار الـ6 سنوات الماضية، لافتًا إلى أن الدولة كانت لديها الرغبة الحقيقية في تحقيق تلك الإنجازات علاوة على رغبة ووعي المواطن المصري.وأضاف "الإدريسي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الدولة استطاعت توفير الآلاف من فرص العمل وتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي، موضحًا أنه كان للقطاع الخاص دور كبير في توفير خامات تلك المشروعات الضخمة.وأوضح أن الدولة تشهد تعاونًا موسعًا مع القطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص، وجذب مستثمرين جدد، مؤكدًا أن الدولة تعي أهمية القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يوجه بضرورة توفير المناخ المناسب للاستثمارات وتوفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين.وأكد أن ثقة القطاع الخاص في الخطوات الاقتصادية التي قامت بها الدولة أسهمت في زيادة المشروعات القومية، مشيرًا إلى أنه في بداية جائحة كورونا كان هناك تعامل مع الجائحة، لأن جزءًا منها مرتبط بتقديم حوافز اقتصادية مهمة جدًا للقطاعات المتضررة.