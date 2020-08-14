«بيت المسرح» ينعى شويكار

نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين به، ببالغ الحزن والأسى النجمة الكبيرة الفنانة شويكار، التي وافتها المنية منذ قليل.وقال البيت الفني للمسرح- في بيان له اليوم الجمعة- إن الفنانة شاركت بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة سواء في السينما أو المسرح أو الدراما التليفزيونية، من خلال أدوارها المميزة، والتي حفرت بأحرف من نور في قلوب جمهورها من مصر والعالم العربي، أسكنها الله فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.وكانت قد رحلت شويكار عن عمر يناهز 85 عامًا بعد صراع مع المرض، بينما أعلن عن وفاتها أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، فيما لم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة أو الدفنة.