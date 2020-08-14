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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بقيادة رئيس الموساد .. وفد يبدأ مباحثات اتفاق السلام مع الإمارات الأسبوع المقبل

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:47 م
يوسي كهين
يوسي كهين
سارة شريف
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كشف موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، أن رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، سيترأس وفدًا كبيرًا، ليتوجه الأسبوع المقبل إلى الإمارات.

وبحسب الموقع، فإن الوفد سيتوجه لبحث تفاصيل تنفيذ الاتفاق الذي أعلن أمس عن توقيعه بين إسرائيل ودولة الإمارات برعاية أمريكية.

وأشار الموقع إلى أن الاتفاق سيركز على الجوانب الأمنية، والاقتصادية وسبل التعاون المرتقبة بين البلدين، عقب توقيع الاتفاق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة وفق ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت قد أفادت تقارير أن رئيس الموساد هو من قاد المحادثات وزار الإمارات أكثر من مرة خلال الشهرين الأخيرين في إطار مساعيه للتوصل للاتفاق. وهو ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التوجه بالشكر له.

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