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إعلان نتيجة جوائز جامعة الوادى الجديد التقديرية وأحسن رسالة ماجستير

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:42 م
عبدالعزيز طنطاوي
عبدالعزيز طنطاوي
محمد مهدي
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أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، نتيجة جوائز الجامعة التقديرية والتفوق والتشجيعية وجائزة أفضل رسالة ماجستير ودكتوراه على مستوى الجامعة، خلال اجتماع مجلس الجامعة، بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم وعمداء الكليات.

وقال رئيس الجامعة إن جوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية، وجائزة أحسن رسالة ماجستير ودكتوراه فى مجالات العلوم الأساسية والعلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم الزراعية والبيطري، جاءت على النحو التالي:

أولًا: جائزة الجامعة التقديرية.
أ- فى مجال العلوم الأساسية بكلية العلوم، فوز الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي، الأستاذ بقسم الحيوان.
ب- في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتشمل كليات التربية الرياضية والتربية والآداب، فوز الأستاذ الدكتور عبد المنعم حسين، أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية.

ثانيًا: جائزة التفوق بالجامعة.
أ- في مجال العلوم الأساسية، وتشمل كلية العلوم، فوز الأستاذ الدكتور رضا حسانين محمد، الأستاذ بقسم الكيمياء.
ب- فى مجال العلوم الزراعية والبيطرية تشمل كليتي الزراعة والطب البيطرى، فوز الأستاذ الدكتور أحمد عز الدين حسانين، أستاذ مساعد بكلية الزراعة.
ج- فى مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية وتشمل كليات التربية الرياضية والتربية والآداب فوز الأستاذ الدكتور حسام الدين مصطفى، أستاذ مساعد بكلية الآداب.

ثالثًا: جائزة الجامعة التشجيعية
١- مجال العلوم الأساسية كلية العلوم، فوز الدكتور صدقي حسن على، مدرس مساعد بقسم النبات والميكروبيولوجى.
٢- مجال العلوم الزراعية والبيطرية وتشمل كليتى الزراعة والطب البيطري، فوز الأستاذ الدكتور أيمن يوسف محمد كساب، أستاذ مساعد بكلية الزراعة.
ج- في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية وتشمل كليات التربية الرياضية والتربية والآداب، فوز الأستاذ الدكتور طاهر محمود محمد الحنان، أستاذ مساعد بكلية التربية.

رابعًا: جائزة أحسن رسالة ماجستير ودكتوراه:
أولًا: رسالة الماجستير:
أ- فى مجال العلوم الأساسية:
أ دعاء علي محمد بخيت- كلية العلوم.
ب- في مجال العلوم الزراعية والبيطرية وتشمل كليتي الزراعة والطب البيطري:
أ إيمان أشرف حسن محمد- كلية الطب البيطرى.
ج- مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتشمل كليات التربية الرياضية والتربية والآداب:
أ دعاء محمد سليمان محمد- كلية التربية.
ثانيًا: رسالة الدكتوراه:
أ- فى مجال العلوم الأساسية كلية العلوم.
د سماح محمد أحمد الشلقامي- كلية العلوم.
ب- مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية وتشمل كليات التربية الرياضية والتربية والآداب: د.رشا حسن مكرم ال-له كلية الآداب.

هذا وقد هنأ رئيس الجامعة الفائزين بجوائز جامعة الوادي الجديد التشجيعية والتقديرية وجائزة أحسن رسالة ماجستير ودكتوراه تخدم المجتمع والبيئة بالوادي الجديد، متمنيًا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق.

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