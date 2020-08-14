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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر للطيران تنقل 4 آلاف راكب بمطار القاهرة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:39 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، غدًا السبت، ٣٨ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى أمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، البحرين، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيرلين، نيويورك، كوبنهاجن، بغداد، ورحلتين جويتين إلى دبي وأبوظبي، ورحلة استثنائية إلى كل من أبها، تونس، الدمام، جدة، المدينة المنورة.

ذلك بالإضافة إلى ٣ رحلات داخلية إلى شرم الشيخ ورحلة داخلية واحدة إلى كل من الغردقة والأقصر، ورحلات الشحن الجوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٤٠٠٠ راكب.

تقوم سلطات مطار القاهرة الدولي، بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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