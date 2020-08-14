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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رفع قطار غمرة الخارج عن القضبان وعودة الحركة لطبيعتها (فيديو)

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:38 م
رفع قطار غمرة
رفع قطار غمرة
حسام عسل _ آية سالم
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تم رفع قطار غمرة المتعطل بواسطة أوناش السكة الحديد لإعادتها إلى مسارها الطبيعي، والتي لم يستمر تعطلها سوى ساعة واحدة، وشهدت حركة القطارات في محطة مصر ارتباكًا لخروج قطار ركاب رقم 1112 القادم من الإسماعيلية إلى القاهرة أمام مزلقان غمرة على خط سكة حديد الزقازيق- كوبري الليمون.

وقالت مصادر إن الحادث تسبب في سقوط 3 عربات من القطار المذكور من على القضبان، وأنه جار رفعها بواسطة أوناش السكة الحديد لإعادتها إلى مسارها الطبيعى.

ومن جانبه أوضح أحد عمال السكة الحديد المعنيين بصيانة مكان الحادث، إنه تم تدارك الموقف سريعًا، وجار الآن بعض عمليات الصيانة مكان الحادث.

وأكد أحد الباعة المجاورين لمزلقان غمرة، أن حركة القطار كانت بطيئة، ومن بعدها خرج عن القضبان، وذلك ما أدى لعدم حدوث إصابات أو خسائر، وسرعان ما حضر عمال الصيانة والأوناش لرفع القطار والذي لم يستغرق وقتًا طويلًا.
رفع قطار غمرة
رفع قطار غمرة
رفع قطار غمرة
رفع قطار غمرة
رفع قطار غمرة
رفع قطار غمرة
رفع قطار غمرة
رفع قطار غمرة
رفع قطار غمرة
رفع قطار غمرة
رفع قطار غمرة
رفع قطار غمرة
رفع قطار غمرة
رفع قطار غمرة

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