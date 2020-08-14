مطار القاهرة يستقبل 20 ألف راكب طوال اليوم

تشهد صالات السفر والوصول الدولية والداخلية بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الجمعة، انطلاق ووصول 163 رحلة جوية من وإلى مختلف العالم لنقل ما يقرب من 20 ألف راكب من مختلف الجنسيات، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتعبة في تلك الظروف الراهنة.ومن جانبها، تقوم السلطات المختصة بمطار القاهرة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.