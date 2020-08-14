تداول 29 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) عن أن إجمالي حركة السفن، اليوم الجمعة، 29 سفينة.وذكر بيان صادر من الهيئة العامة أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 7 سفن حاويات ومغادرة سفينتين، وتوجد على الأرصفة 7 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات، وخروج سفينة، وتوجد على الأرصفة 3 سفن حاويات، و3 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.