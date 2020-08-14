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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

شويكار.. امرأة تمتلك جمالًا فرعونيًا (صور)

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:35 م
شويكار
شويكار
شيماء دهب
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«تتجوزيني يا بسكوتة».. بهذه الجملة طلب الفنان فؤاد المهندس يد شويكار على خشبة مسرحية «السكرتير الفني» حينها حينما رشحها القدير عبدالمنعم مدبولي كوجه جديد للمشاركة في العرض.

بعد عام واحد من المسرحية تزوجا وأصبحا الثنائي الفني الأنجح في هذا التوقيت.

جمعت بين فؤاد المهندس وشويكار علاقة حب قوية إلا أنه كان دائم العصبية، وفقًا تصريحاتها لأحد البرامج التلفزيونية، ووصفت المهندس بأنه لا يفضل السهر والاختلاط، إلى جانب أنه كان دائم الغيرة من معجبي شويكار، وبعد زواج دام 20 عامًا انفصل الثنائي ولكن لا تزال علاقة الصداقة دائمًا بينهما.

ومثلما كانت حشبة المسرح شاهدة على قصة حبهما شهدت أيضًا على انفصالهما فى عرض "سك على بناتك" ووجد "المهندس" أنه أفضل قرار للحفاظ على مساحة الاحترام بينهما.

وتمتلك شويكار جمالا مصريا خالصا، فهي تعتمد على إظهار عيونها بالكحل والإيلينر الذي يعطيها شكلا فرعونيا، تسحبه من الخلف بشكل يناسب عينيها، تميزت بإطلالتها الجذابة ما أعطاها رونقا خاصا عند جمهورها، وتميزت بتسريحة شعر قصير تتركه منسدلا على كتفيها.

وكان قد أعلن اليوم الفنان وائل عبدالله، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن وفاة الفنانة شويكار، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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