عيد عبد الغني يتسلم مهام عمله رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة غدًا

يتسلم المستشار عيد عبدالغني سويلم، غدًا السبت، مهام عمله الجديد رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، خلفًا للمستشار نابليون أبو الخير الذي بلغ سن التقاعد 70 عاما أمس الخميس.يذكر أن قانون السلطة القضائية نص على أن من يتولى رئاسة المحكمة أقدم قاض بين قضاة الاستئناف وعليه سيتولى المستشار عيد عبدالغني محمد سويلم نصر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ويتولى رئاسة "استئناف الإسكندرية" قاضٍ آخر وفق مبدأ الأقدمية.يذكر أن "سويلم" قد تولى رئاسة محكمة استئناف الإسكندرية منذ ١١ يوليو الماضي خلفا محمد السيد عبدالغني الذي بلغ سن التقاعد، ويستمر المستشار"سويلم" في منصبه حتى إحالته للتقاعد في ١١ سبتمبر المقبل لبلوغه سن التقاعد ٧٠ عاما، ويحل محله آخر.