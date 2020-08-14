غدًا تشييع جنازة شويكار من مقابر الأسرة فى 6 أكتوبر

قال الدكتور أشرف زكي، إنه تقرر تشييع جنازة الفنانة الراحلة شويكار صباح غدًا السبت بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر ولا صحة لتشييعها بعد قليل.ونعى الدكتور أشرف زكي وجميع أعضاء نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة القديرة شويكار التي رحلت عن عالمنا منذ دقائق.وتوفيت شويكار بعد صراع مع المرض عن عمر 85 عامًا، بينما كشف عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنان إيهاب فهمي عن وفاتها من خلال بيان رسمي للنقابة.وكانت الفنانة الكبيرة دخلت المستشفى قبل أيام قليلة بعد شعورها بوعكة صحية وبعد يومين فقط تدهورت حالتها حتى وافتها المنية عصر اليوم.