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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات تموينية مكبرة فى 8 إدارات بالإسكندرية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:32 م
حملات تموينية
حملات تموينية
هبه عويضه
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات لتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، بتعليمات من المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حرصًا على المال العام وضبط الأسواق.


وأشارت المديرية في بيان لها اليوم إلى أن الإدارات التموينية المختلفة شنت حملات موسعة، حيث قامت إدارة تموين العامرية برئاسة جابر السيد مدير الإدارة، وإشراف عادل عبد العال رئيس الرقابة، بحملات فى نطاق الإدارة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 13 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق.

كما قامت إدارة المنتزه برئاسة مرتضى أحمد، مدير الإدارة، وإشراف عصام اللبيدى، رئيس الرقابة، بحملات أسفرت عن تحرير 17 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير عدد 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

كما تم تحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضر إدارة محطة تموين سيارات دون ترخيص، وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات لعدم استلامها بنزين 80.

فيما قامت إدارة تموين شرق برئاسة نبيل محفوظ، مدير الإدارة، وإشراف عبدالقوى عبد الحميد، رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير 13 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 12 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير عدد 17 محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد 20 محضر عدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر بيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر ومصادرة عدد 41 علبة أنواع مختلفة، ومحضرين لمخابز إفرنجية دون ترخيص.

وفي سياق متصل قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة حمادة جودة، مدير الإدارة، وإشراف ابراهيم مرسال، رئيس الرقابة، بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير 3 محاضر لمخابز بلدية مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق، و7 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

كما قامت إدارة تموين العجمى برئاسة أحمد سويدان. مدير الإدارة، وإشراف محمد العدوى، رئيس الرقابة، بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير 16 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لبدال تموين مخالف، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضرين لإدارة مخابز سياحية بدون ترخيص.

ومن ناحية أخرى قامت إدارة تموين وسط برئاسة طه زيتون، مدير المديرية، وإشراف عبدالله عثمان، رئيس الرقابة بحملات أسفرت عن تحرير 11 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر لمخابز سياحية دون ترخيص.

كما قامت إدارة غرب والجمرك برئاسة نبيل مفيد، مدير الإدارة، وإشراف محمود عقل، رئيس الرقابة، بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير 3 محاضر لبدالين تموينيين مخالفين.

كما تم تحرير 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضرين عدم إخطار عن حركة المواد البترولية لمحطتي تموين سيارات، ومحضرين لمخابز سياحية بدون ترخيص، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

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