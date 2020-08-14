وفاة الفنانة شويكار عن 85 عامًا

أعلن الفنان وائل عبدالله، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن وفاة الفنانة شويكار، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».ولدت شويكار بالإسكندرية في الرابع من مايو عام 1935 لعائلة تتكون من أب مصري الجنسية تركي الأصل وأم شركسية، وهي ليست شقيقة الممثلة شاهيناز كما كان رُوّج مسبقًا.تم اكتشافها في نادي سبورتنج في الإسكندرية، وعملت في أدوار تراجيدية، ثم اكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب إذ وجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا.تزوجت شويكار من المحاسب «حسن نافع»، وبعد موته تزوجت الفنان فؤاد المهندس حيث قدما واحدًا من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية ثم انفصلا بعد ذلك، كما كانت قد تزوجت من مدحت يوسف.