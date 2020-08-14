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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: 178 قتيلًا و30 مفقودًا حصيلة انفجار بيروت

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:36 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الهائل الذي وقع الأسبوع الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت إلى 178 قتيلًا، وإصابة ما يقدر بنحو 6000 شخص وفُقدان 30 على الأقل.

وجاء في تقرير أصدرته وكالة الشئون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الانفجار أثر على عمل 6 مستشفيات في بيروت، ارتفاعًا من 3 مستشفيات تم الإعلان عن تضررها فور وقوع الانفجار.

وأضاف التقرير أن التقييمات الأولية التي أُجريت داخل دائرة نصف قطرها 15 كيلومترًا عن مركز الانفجار، كشفت عن أنه من بين 55 منشأة طبية، نصفها فقط تعمل بكامل طاقتها، وأن حوالي 40% منها عانت من أضرار متوسطة إلى خطيرة وتحتاج إلى إعادة تأهيل.

وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى أن أكثر من 74 ألف شقة سكنية قد تضررت جراء الانفجار؛ الأمر الذي أثر سلبًا على حياة ما يزيد على 170 ألف شخص من سكان بيروت، حسب التقرير.

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