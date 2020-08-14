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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«لأول مرة فى مصر».. تحويل سيارة نقل ثقيل للعمل بالغاز الطبيعى

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:33 م
سيارة نقل ثقيل
سيارة نقل ثقيل
سيد ابراهيم
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قام فريق إدارة التحويل بشركة غازتك بتحويل أول سيارة نقل ثقيل تعمل بالديزل للعمل بالغاز الطبيعى.

ويأتى ذلك فى إطار جهود شركة غازتك المتواصلة لتطوير تقنيات تحويل السيارات بالغاز الطبيعى، لمواكبة استراتيجية وزارة البترول للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بمختلف أنواع السيارات والمركبات.

وذكر المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس مجلس الإدارة، أن المركبة التي تم تحويلها هي سيارة نقل ثقيل موديل مرسيدس مزودة بمحرك عملاق سعة 12000 سى سى وقدرة 394 حصانا وقد أثبتت التجارب الأولية نجاح عملية تشغيلها بالوقود المزدوج (غاز طبيعى - ديزل)، حيث وصلت نسبة توفير الديزل في هذه التجارب الاولية إلى 30%، وقد تمت تجربة السيارة بحمولة تزيد على 25 طنا.

وأضاف رئيس غازتك أن هذه هى أول تجربة لتحويل أكبر محرك فى مصر للعمل بالغاز الطبيعى، ومن المتوقع أن يؤدى النجاح فى تحويل مثل هذه النوعية من سيارات النقل الثقيل العاملة بالديزل فى الإسهام بفعالية فى البدء فى استخدام الغاز الطبيعى بمركبات النقل الثقيل والمتوسط العاملة بالديزل والتى توجد أعداد كبيرة منها على مستوى الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن المشروعات القومية الجارى دراسة آليات تنفيذها حاليًا من قبل وزارات الدولة المختصة تتضمن إحلال عدد كبير من مركبات النقل الجماعى العاملة بالديزل بمركبات تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين، وكذلك إنشاء عدد كبير من محطات التموين بالغاز الطبيعى فى مختلف المدن والمحافظات.
سيارة نقل ثقيل
سيارة نقل ثقيل
سيارة نقل ثقيل
«لأول مرة فى مصر».. تحويل سيارة نقل ثقيل للعمل بالغاز الطبيعى
سيارة نقل ثقيل
سيارة نقل ثقيل
سيارة نقل ثقيل
«لأول مرة فى مصر».. تحويل سيارة نقل ثقيل للعمل بالغاز الطبيعى

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