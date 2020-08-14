3 خطوات لتحضير أرز «الدايت»

قدم موقع "كوك باد" وصفة لتقديم الأرز بما يناسب نظام "الدايت"، وذلك في ثلاث خطوات:

طريقة التحضير

يحرص البعض على تقليل الأطعمة التي تزيد الوزن وترفع السعرات الحرارية في الجسم، ومن أبرز هذه الأطعمة وجبة الأرز، ولكن يمكن إعداد الأرز بطريقة بسيطة تقلل سعراته الحرارية ولا تزيد الوزن وتكون مناسبة للنظام الغذائي حتى لا يحرم الإنسان نفسه من فوائد الأرز.- كوب أرز بسمتي أبيض أو أرز عادي.2- كوب ماء، وملح.يغسل الأرز جيدًا من النشويات، ثم يوضع مع الماء النظيف في إناء بحجم مناسب للكمية على النار ويترك حتى يتم غليانه، ثم تهدأ الحرارة قليلًا، ويوضع القليل من الملح ويترك 5 دقائق أو أكثر إلى أن يتشرب الماء تمامًا.يقلب الأرز بعض الشيء وهو على النار الهادئة للسماح لتصاعد البخار لتفادي أن يكون معجنًا، وعند نضجه يطفئ النار ويزيل الغطاء للتهوية، كما يمكن وضع قطعة صغيرة من الزبد "الدايت".