بجروح عميقة.. الصورة الأولى لـ نادين نجيم في المستشفى

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورتها من داخل أحد المستشفيات اللبنانية، عقب إصابتها في تفجيرات لبنان الأخيرة.وكتبت نادين على الصورة: "بشكر ربي ألف مرة ما حرمني هاللحظة ولا حرم ولادي مني، بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية إنه لطف فيا وساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير، وقلبي مع كل أم وكل طفل كان ضحية هل اعتداء يلي صار علينا كلنا".وتابعت: "بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية؟ الوجع.. مع الأسف نحنا عطول مجموعين على مصيبة أو على وجع".واختتمت: "الحمدالله صرت أحسن ورح اضهر من المشفى بكرا بشكر دعواتكم ورسايلكم وكل حدا سأل عني وكل حدا زعل كرمالي وكل حدا بحبني شكرًا من كل قلبي ومن قلبي سلام لبيروت".وكانت نادين قد أعلنت في تغريدة أخرى أنها تود الهجرة والرحيل عن دولتها لبنان بسبب ما بها من مشكلات.