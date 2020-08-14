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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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ندوة مناقشة «الدرويشة» للدكتورة صفاء النجار
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:25 م
ندوة الدكتورة صفاء النجار
تصوير \ نادر نبيل
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