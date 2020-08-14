فازت بجائزة الشباب للترجمة.. «كهف الأفكار» رحلة فلسفية فى الزمن

حصدت رواية "كتاب كهف"، للكاتب الإسباني خوسيه كارلوس سموثا، ترجمة مارك جمال، جائزة الشباب للترجمة في دورتها الحالية، والتي يمنحها المركز القومي للترجمة.وتدور أحداث الرواية في خطين زمنيين بالتوازي، أحدهما قديم، حيث تحدث جريمة قتل لأحد طلّاب أفلاطون، ويتم تكليف هيراقليس، أشهر محققي عصره، بالبحث في الجريمة، والآخر في الوقت المعاصر، حيث يتكشّف لنا لغز آخر لا يقلّ خطورة.وفي الرواية يتنقل الكاتب ما بين الرواية والحواشي، وأثينا القديمة في الفترة ما بعد الحرب البيلوبونيسية بين الأثينيين، والوقت المعاصر، وهذه التقنية الأدبية التي اخترعها الكاتب في جعل الحواشي رواية تكشف عن أسرار النص نفسه، في خط زمني مزدوج، فالتصادم بين قصة الماضي والحاضر يجعل الحدود بين الواقع والخيال غير واضحة، مما يجعل المترجم يزداد غضبًا مع كل صفحة يترجمها.ويقول المترجم على غلاف الرواية: "تُكتشف جثة شاب في منحدرات جبل ليكابيتوس، فيقع الافتراض فورًا أن مجموعة ذئاب هي التي قتلته.. ولكن تراماكو، وهو طالب فذ في أكاديمية أفلاطون، قد قُتل! استُدعي هيراقليس المعروف بكاشف الألغاز للمساعدة في كشف الحقيقة".في الوقت نفسه، نجد أن في حواشي قصة جريمة أثينا، هناك قصة ثانية تبدأ بالتشكّل.. مترجم في وقتنا المعاصر يُدرك أن هناك رسالة مخفية في الصور الأدبية المستخدمة في السرد، وكلما تقدّم في ترجمته تبيّنت له أكثر وأكثر مفاتيح كشف الحقيقة الصادمة، حقيقة تتشابه بشكل غريب مع حياته".