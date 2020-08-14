خروج 3 عربات قطار عن القضبان فى غمرة

قالت مصادر في السكة الحديد، إن حركة القطار على خط سكة حديد الزقازيق شهدت توقفًا لرفع 3 عربات من قطار رقم 1112، وذلك عقب سقوط العربات من على القضبان دون وقوع أي إصابات داخل القطار.وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أنه تم تفريغ القطار من الركاب لحين رفع العربات على القضبان، وذلك بواسطة أوناش السكة الحديد.وأشارت المصادر إلى أن تهالك العربات وراء سقوطها من على القضبان، والأمر ليس له علاقة بخطأ من السائق.جدير بالذكر أن حركة القطارات في محطة مصر شهدت ارتباكا؛ بسبب خروج قطار ركاب رقم 1112 القادم من الإسماعيلية إلى القاهرة أمام مزلقان غمرة على خط سكة حديد الزقازيق- كوبري الليمون.