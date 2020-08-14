«مصر للطيران» تسيّر 38 رحلة دولية غدًا

تسيّر مصر للطيران، غدًا السبت ١٥ أغسطس، ٣٨ رحلة جوية، بمعدل رحلة واحدة إلى أمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، البحرين، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، برلين، نيويورك، كوبنهاجن، بغداد، ورحلتين جويتين إلى دبي وأبوظبي، ورحلة استثنائية إلى كل من أبها، تونس، الدمام، جدة، المدينة المنورة، بالإضافة إلى ٣ رحلات داخلية إلى شرم الشيخ ورحلة داخلية واحدة إلى كل من الغردقة والأقصر، ورحلات الشحن الجوي.. تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٤٠٠٠ راكب.وتقوم سلطات مطار القاهرة الدولي بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.