«الأهرام للمجمعات»: ضخ 10 أطنان خضار وفاكهة بتخفيضات 25%

أكد محمد كمال رئيس قسم الخضروات والفاكهة لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه(فرع المهندسين)، في تصريح خاص ل"الدستور"، أن الفرع يستلم أسبوعيا كميات من الخضار والفاكهة تبلغ نحو ١٠ أطنان لطرحها للمستهلك بتخفيضات تصل إلى 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.وأشار إلى أنه يتم طرح الطماطم بسعر ٣ جنيهات، البطاطس ب٥ جنيهات، البصل ب٤ جنيهات ونصف الجنيه للكيلو، الخيار بسعر ٧ جنيهات، وتراجعت أسعار الليمون لأدني مستوياتها ليصل لـ٩جنيهات للكيلو، وتم خفض أسعار الفلفل الرومي لـ٥ جنيهات، والفلفل الألوان إلى ٦ جنيهات.واستكمل: انخفض سعر البطيخ لـ٥ جنيهات، وطرح تين بسعر يتراوح بين ١٥ و١٧ جنيها ونصف الجنيه، والعنب بـ١٥ جنيها، والموز المستورد ب٢٨ جنيها، والبرقوق المستورد بـ ٣٠ جنيها، والتفاح الأمريكي بسعر ٣٥ جنيها.