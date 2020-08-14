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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

4 عوامل أسهمت فى خفض أسعار الخضار والفاكهة 10%

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:17 م
أسعار الخضار والفاكهة
أسعار الخضار والفاكهة
صلاح عامر
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تراجعت أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية، بعد زيادة المعروض واتجاه الدولة إلى تقليل حلقات التداول من الجملة إلى المستهلك مباشرة من خلال شركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة.

وأكد رأفت القاضي، رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، في تصريح لـ"الدستور" أن هناك تراجعًا في أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة 10% مقارنة بالشهر الماضي خلال انتشار فيروس كورونا نتيجة لاستقرار العملية الإنتاجية وزيادة المعروض وتدخل الحكومة في مواجهة أي ارتفاعات في الأسعار من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة.

وقال إن هناك 4 عوامل أسهمت في خفض أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق المحلية، منها تدخل وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال المجمعات الاستهلاكية للشركات الثلاث وشركتى تجارة الجملة التي تغطي محافظات الوجه البحري والقبلي والقاهرة الكبري فى توفير الخضار والفاكهة للمستهلكين بتخفيضات 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

وأضاف أن العامل الثاني هو زيادة المعروض من الخضار والفاكهة بسبب زيادة العملية الإنتاجية وعدم وجود أي تأثيرات سلبية في الإنتاج بشكل منتظم أو تغيير مواسم العروات، الأمر الذي أدى إلى الاستقرار الملحوظ ضاربا مثالًا على تراجع أسعار الطماطم ما بين ٣ جنيهات و٤ جنيهات للكيلو، واصفًا إياها بأنها أصبحت عاقلة وليست مجنونة كما تشتهر في المواسم، فضلًا عن تراجع أسعار البطاطس للعام الثاني على التوالى إلى ٤ جنيهات و٥ جنيهات وانهيار تدريجي فى أسعار الليمون لـ٩ جنيهات بدلًا من ٤٠ جنيهًا في بداية الذروة لانتشار فيروس كورونا في شهر مارس الماضي.

وأشار إلى أن العامل الثالث هو وقف التصدير لبعض الخضار والفاكهة أدى إلى زيادة المعروض وعدم وجود أي نقص في المعروض طبقًا لقاعدة السوق المحلي التي تعتمد على آليات العرض والطلب.

وأشار إلى أن العامل الرابع هو زيادة انتشار الدفع بالسيارات المتحركة والمتنقلة لتوفير المعروض في المناطق الأكثر احتياجًا والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وفي الميادين والشوارع الرئيسية في المدن والمحافظات.

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