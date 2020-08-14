أحمد الشامى يعود للسينما بفيلم «الورشة»

انتهى النجم أحمد الشامي من تصوير دوره في فيلم الورشة، وبذلك يعود الشامي إلى السينما بعد مشاركته في فيلم "مولانا" مع الفنان عمرو سعد، وأيضًا انشغاله وتركيزه في التواجد بالأعمال الدرامية.ويعتبر فيلم "الورشة" أولى تجارب محمد حمدي وحسام موسي في الإنتاج السينمائي، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي.الفيلم من بطولة نضال الشافعي وسهر الصايغ وأحمد الشامي ومحمد جمعة حمزة العلي وحنان سليمان وأحمد صيام، تأليف حسام موسي وإخراج محمد حمدي.يذكر أن آخر أعمال أحمد الشامي كانت مشاركته في مسلسل "فرصة تانية" مع ياسمين صبري وأحمد مجدي والذي عُرض ضمن موسم رمضان ٢٠٢٠، قدم من خلاله شخصية "كمال"، وهو محامٍ يتعرض داخل أحداث العمل لبعض المواقف التي تضعه في اختيار لكي يتمكن من استكمال حياته.