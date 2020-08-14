«بعد حصده جائزة رفاعة الطهطاوي».. هذه قصة كتاب «تاريخ البحر الأحمر»

حصد كتاب «تاريخ البحر الأحمر من ديليسبس حتى اليوم» للفرنسى «روجيه جوانت داجنت»، ترجمة الدكتور حسن نصر الدين، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة التي يمنحها المركز القومي للترجمة في دورتها الحالية.وكان نصرالدين قد ترجم الكتاب، وأرسله إلى المركز وبعد فترة من الزمن، سأل عنه لتأخر صدوره، فأبلغوه بأنهم فقدوا الأصل الفرنسي وكذلك الترجمة، مما دفعه إلى شراء الكتاب مرة أخرى وترجمته من جديد، وصدر عام 2019 عن المركز القومي للترجمة على جزئين.ويعتبر الكتاب هو الجزء الثاني من كتاب يتتبع تاريخ البحر الأحمر منذ القدم بعنوان «البحر الأحمر من موسى وحتى بونابرت»، ويتناول الجزء الثاني عددًا ضخمًا من الموضوعات في أكثر من 1200 صفحة، وتأتي أهميته من احتوائه على مجموعة من الوثائق النادرة، التي لم يطلع عليها إلا المؤلف، كما يضم ثلاثة ملاحق، أحدها عن الأسماء الجغرافية لكل البلدان التي ورد ذكرها بمتن الكتاب.ويتتبع مؤلف الكتاب تاريخ البحر الأحمر منذ نشأته، ويتحدث عن الشعوب الأولى التي استوطنت المنطقة، وتاريخ البحر الأحمر في العصور المصرية القديمة.ويتناول الجزء الثاني من الكتاب تاريخ المنطقة منذ ديليسبس، وكذلك الصراع الذي كان موجودًا وقتها، وتتابع الحكومات والاحتلالات، وتاريخ حفر قناة السويس، وموقف الوالي محمد علي من حفر القناة حين تم عرض الأمر في عهده، كما يعرض لنشأة الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة 1932، وأول تواجد أمريكي بالمنطقة 1836، ويولي اهتمامًا كبيرًا بالقرن الإفريقي، وتفصيل لغات شعوبه ونفسياتهم وخصائصهم، بالإضافة إلى تفاصيل معاهدة كوينسي، والعدوان الثلاثي، ويعرض الدول التي تصارع من أجل الاستقلال وموقف الأمم المتحدة من استقلال الدول وحرب أكتوبر وموقف السادات.