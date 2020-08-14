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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تعرف على ردود الفعل الدولية على اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:13 م
اتفاق السلام بين
اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات
سارة شريف
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أعلنت عدد من الدول العربية والأجنبية دعمها لاتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات الذي تم الإعلان عنه أمس، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل قليل في مؤتمر صحفي، أن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي يعد خطوة مهمة نحو استقرار الشرق الأوسط.

وأعلنت ألمانيا تأييدها للاتفاق، حيث علق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قائلاً: الخطوة مساهمة مهمة في السلام في المنطقة، وتابع: "نأمل بأن يكون هذا الاتفاق نقطة انطلاق لمزيد من التطورات الإيجابية في المنطقة، وأن يعطي زخما جديدا لعملية السلام في الشرق الأوسط .

كما رحبت اليابان بالبيان المشترك بين الولايات المتحدة الأميركية والإمارات وإسرائيل، واعتبرت وزارة الخارجية اليابانية الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل "خطوة مهمة لتخفيف التوتر الإقليمي وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

ورحبت على لسان وزير خارجيتها الفرنسي جان إيف لو دريان بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات، وقال الوزير في بيان إن قرار إسرائيل تعليق الضم المزمع لمناطق بالضفة الغربية بناء على الاتفاق التاريخي "خطوة إيجابية"، مضيفا أن التعليق يجب أن يصبح إجراء نهائيا.

وأضاف لو دريان أن "الاتفاق مهد الطريق لاستئناف المحادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف تأسيس دولتين" واصفا ذلك بأنه "الخيار الوحيد" لتحقيق السلام بالمنطقة.

رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالاتفاق بين إسرائيل والإمارات الذي سيقود إلى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقال جونسون على تويتر "قرار الإمارات وإسرائيل تطبيع العلاقات نبأ سار للغاية". وأضاف: "كنت أتمنى بشدة ألا يمضي الضم في الضفة الغربية قدما واتفاق اليوم بتعليق تلك الخطط خطوة محل ترحيب على الطريق نحو شرق أوسط أكثر سلاما".

وكذلك أعلنت "سلطنة عمان" عن دعمها للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، وأعلنت دعمها له.

ومن جانبه علق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأنه يرحب "بأي مبادرة يمكن أن تعزز السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط".

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