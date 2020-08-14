غرفة المنشآت السياحية تطالب بمد مواعيد إغلاق المطاعم بالقاهرة

أكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة تقدمت بطلب رسمى إلى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، لإعادة النظر فى مواعيد إغلاق المطاعم والكافتيريات ومسارح المنوعات، فى ظل التزام هذه المنشآت بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى قررتها الوزارة لإعادة التشغيل والمحددة فى الوقت الحالى بنسبة 50%.وقال، فى بيان صحفى صادر عن الغرفة، إنهم طالبوا بتعديل مواعيد الإغلاق، ومساواة المطاعم والكافتيريات ومسارح المنوعات فى القاهرة الكبرى بما تم تطبيقه فى شرم الشيخ، للساعة الثانية بعد منتصف الليل.وأضاف أن الغرفة دعت إلى هذا التعديل فى ضوء التعافى من جائحة كورونا وتراجع معدلات الإصابة إلى معدلات مطمئنة وفقًا للإحصاءات اليومية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، وكذلك فى ضوء قرار مجلس الوزراء السماح بفتح المجال لزيارة المحافظات السياحية الأخرى بخلاف المحافظات الثلاث، وهى جنوب سينا، والبحر الأحمر، ومطروح، شريطة تقديم الوافد نتيجة تحاليل سلبية (شهادة خلو من فيروس كورونا)، كما أنه يواكب بدء الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية "موسم السياحة العربية" والتى لها طبيعة خاصة تغلب عليها السياحة الترفيهية.وأشار إلى أن الغرفة قد سعت عبر تقديم طلبها إلى وزير السياحة لتعديل مواعيد الإغلاق لتستمر المطاعم الكلاسيكية حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، أما المطاعم الحاصلة على تصريح فقرة فنية وديسكو فيتم إغلاقها فى الرابعة صباحًا، على أن تُعدل مواعيد العمل بمسارح المنوعات لتصبح على مدار الساعة، 24 ساعة.وأكد عادل المصرى أن هذه المنشآت ملتزمة بتنفيذ عوازل للصوت والضوضاء والآداب العامة وكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدا أن المنشآت والمطاعم السياحية تحملت أعباءً كثيرة وبالغة ما لا تطيقه مثيلتها من الأنشطة التجارية والصناعية من أجل الإبقاء واستمرار نشاطها والحفاظ على عمالها، وهو ما يستوجب الوقوف بجانبها وتقديم كل وسائل الدعم والمساعدة لها لاستمرارها وتجاوزها هذه الأزمة الطاحنة، بدلًا من توقف النشاط أو تغييره وتسريح والاستغناء عن العمالة نهائيًا.