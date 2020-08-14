رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غرفة المنشآت السياحية تطالب بمد مواعيد إغلاق المطاعم بالقاهرة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:12 م
مطعم
مطعم
فاتن غلاب
طباعة
أكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة تقدمت بطلب رسمى إلى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، لإعادة النظر فى مواعيد إغلاق المطاعم والكافتيريات ومسارح المنوعات، فى ظل التزام هذه المنشآت بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى قررتها الوزارة لإعادة التشغيل والمحددة فى الوقت الحالى بنسبة 50%.

وقال، فى بيان صحفى صادر عن الغرفة، إنهم طالبوا بتعديل مواعيد الإغلاق، ومساواة المطاعم والكافتيريات ومسارح المنوعات فى القاهرة الكبرى بما تم تطبيقه فى شرم الشيخ، للساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وأضاف أن الغرفة دعت إلى هذا التعديل فى ضوء التعافى من جائحة كورونا وتراجع معدلات الإصابة إلى معدلات مطمئنة وفقًا للإحصاءات اليومية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، وكذلك فى ضوء قرار مجلس الوزراء السماح بفتح المجال لزيارة المحافظات السياحية الأخرى بخلاف المحافظات الثلاث، وهى جنوب سينا، والبحر الأحمر، ومطروح، شريطة تقديم الوافد نتيجة تحاليل سلبية (شهادة خلو من فيروس كورونا)، كما أنه يواكب بدء الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية "موسم السياحة العربية" والتى لها طبيعة خاصة تغلب عليها السياحة الترفيهية.

وأشار إلى أن الغرفة قد سعت عبر تقديم طلبها إلى وزير السياحة لتعديل مواعيد الإغلاق لتستمر المطاعم الكلاسيكية حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، أما المطاعم الحاصلة على تصريح فقرة فنية وديسكو فيتم إغلاقها فى الرابعة صباحًا، على أن تُعدل مواعيد العمل بمسارح المنوعات لتصبح على مدار الساعة، 24 ساعة.

وأكد عادل المصرى أن هذه المنشآت ملتزمة بتنفيذ عوازل للصوت والضوضاء والآداب العامة وكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدا  أن المنشآت والمطاعم السياحية تحملت أعباءً كثيرة وبالغة ما لا تطيقه مثيلتها من الأنشطة التجارية والصناعية من أجل الإبقاء واستمرار نشاطها والحفاظ على عمالها، وهو ما يستوجب الوقوف بجانبها وتقديم كل وسائل الدعم والمساعدة لها لاستمرارها وتجاوزها هذه الأزمة الطاحنة، بدلًا من توقف النشاط أو تغييره وتسريح والاستغناء عن العمالة نهائيًا.

موضوعات متعلقة

توقعات تنسيق كليات الأزهر 2020

بوابة الأزهر link نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

الصور

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

image description

ندوة مناقشة «الدرويشة» للدكتورة صفاء النجار

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف أسرار ما جرى: ماذا فعل «ابن النادى» فى الأهلى؟

منوعات

الآن.. تردد قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات مفصل

مزاد لحذاء مايكل جوردان بـ 615 ألف دولار

رائد فضاء روسي يلتقط صورًا للشفق القطبي من الفضاء (صور)

تحذير أمريكي من الأقنعة المزودة بصمامات تهوية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
"القديسة" و"الأيقونة " في وجداننا (2)
جلال حمام
«الجزيرة».. القناة التى فضح العالم أكاذيبها
مؤمن المحمدي
مكتبة الغلابة
د. محمد عفيفي
مصطفى كمال أتاتورك
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضارى» يكشف تفاصيل تطوير كوبرى المانسترلى

فازت بجائزة الشباب للترجمة.. «كهف الأفكار» رحلة فلسفية فى الزمن

«بعد حصده جائزة رفاعة الطهطاوي».. هذه قصة كتاب «تاريخ البحر الأحمر»

أشرف منصور ضيف برنامج «يتفكرون» الثلاثاء