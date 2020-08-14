تعرف على مواعيد تقديم كلية الشرطة 2020 والأوراق المطلوبة

مواعيد تقديم كلية الشرطة 2020 والأوراق المطلوبة





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ننشر مواعيدوالأوراق المطلوبة حيث تواصل أكاديمية الشرطة تلقى طلبات الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية من الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية والثانوية الأزهرية.وفيما يلي نرصد- الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة 2020:1 – وجه وظهر صورة بطاقتك الشخصية كل صورة على حده.2– شهادة الثانوية العامة أو شهادة الثانوية الأزهرية أو شهادة المؤهل أو بيان الدرجات.3– شهادة ميلاد كمبيوتر أصل للطالب.4– صورة من الشهادات الرياضية أو التفوق الرياضي إن وجد.5– فى حالة قيد الطالب في كلية أو معهد يتم تثبيت أصل القيد مختوم.6– القيد العائلي للوالد صفحة 14.7– صورة معتمدة من قرار الوصاية وصورة من بطاقة الواصي أو ولي الأمر في حالة وفاة الوالد فقط.8– وجه وظهر صورة البطاقة الشخصية للوالد كل صورة على حده.9– صورة معتمدة من مؤهل الوالد أو بيان درجات المؤهل للوالد.10– صورة وجه وظهر البطاقة الشخصية للوالدة كل واحدة على حده.11– صورة للوالدين كارت طولي الاثنين بجوار بعضهما البعض، وفي حالة سفر الأب، يصور كل واحد بمفرده ويضعوا بجانب بعض مع كتابة السبب خلف الصورة أن الوالد بالخارج وأيضًا في حالة الطلاق أو الانفصال ويكتب بسبب الانفصال.12– صورة من مستندات الأملاك والمدخرات والأسهم الرئيسية للوالد والوالدة.- شروط التقديم في كلية الشرطة 2020 – 20211 – أن يكون الطالب ووالداه مصريين الجنسية بالميلاد من غير طريق التجنس، وغير مزدوجي الجنسية، ولم يسبق حصولهم على جنسية دولة أخرى ويعتبر الطالب مفصولًا من الكلية إذا تغيرت جنسيته أو حصل على جنسية دولة أخرى أثناء قيده بالكلية.2 – أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من داخل أو خارج البلاد أو ما يعادلها من الدبلومات الأجنبية أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لعام التقدم (2020).3 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية المخلة بالشرف أو الأمانة هو أو أحد والديه أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة.4 – ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالكلية، ويعتبر الطالب مفصولا من الكلية إذا تزوج أثناء قيده بها.5 – ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.6 – ألا يزيد السن في أول أكتوبر 2020 م عن اثنين وعشرين سنة ميلادية.7 – ألا تقل طول قامة الطالب عن 170 سم، مع مراعاة توافر شرط القوام محسوبا (أقصى وزن = طول الطالب – 90).8 – أن تقرر الجهة الطبية المتخصصة استيفاء الطالب لشروط اللياقة الصحية والنفسية المطلوبة للعمل الأمني ويعتبر الطالب المقيد بالكلية مفصولًا إذا قررت الجهة الطبية المتخصصة عدم لياقته الطبية أو النفسية للخدمة.9 – اجتياز جميع الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكلية.- مواعيد تقديم الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة 2020 من الخارجيبدأ تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية لهذا العام ٢٠٢٠ والعام السابق ٢٠١٩ تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٤ أغسطس القادم حتى الخميس الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠ ولمدة ١٧ يوما من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.- مواعيد تقديم الحاصلين على المؤهلات الجامعيةبالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية تبدأ من يوم الثلاثاء ٤ أغسطس حتى الخميس الموافق ٣ سبتمبر المقبل ٢٠٢٠ ولمدة ٣١ يوما من خلال مكتب تنسيق قبول بكلية الشرطة.- موقع التقديم في كلية الشرطة 2020