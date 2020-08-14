نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. موعد الاعتماد وطريقة الاستعلام

الدبلومات الفنية ٢٠٢٠

نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢٠

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم أنه ينصح الطلاب بالاستمتاع بالاجازة حتي ظهور النتيجة مشيرا أنه لا قلق من النتيجة وسوف يتم انتهاء التصحيح قبل نهاية أغسطس، مشيرا الي أنها سوف تظهر من خلال لسنك سوف تعلن عنه وزارة التربية والتعليم قريبا.



وقال الدكتور محمد مجاهد، أن الامتحانات العملية بدأت منذ ثانى أسبوع في امتحانات الثانوية العامة، أما أمس انتهت الامتحانات التحريرية والتي بدأت 25 يوليو، مشيرا نائب وزير التعليم، إلى أنه تم إعطاء طلاب الدبلومات الفنية الفرصة لأى طالب متخوف من أي ضرر صحى بسبب كورونا أن يعتذر ويمتحن العام المقبل بدرجات كاملة، ولم يؤجل أى أحد، أما من غابوا فكان ذلك لظروف خاصة، وعن موعد ظهور النتيجة قال محمد مجاهد في بيان صحفي له من قبل أن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية في آخر أسبوع من أغسطس، أو بداية سبتمبر على الأكثر.ووفقال لبيانات رسمية أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم فقد أدى 440 ألف 839 طالبطالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح أمس، الامتحان في 42 مادة فترة أولى، في آخر أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 20192020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان، وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تلقت عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد 7 حالة محاولة غش وحيازة محمول في "محافظات الجيزة – الشرقية – المنوفية – القليوبية - الدقهلية" وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.