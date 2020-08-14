رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. موعد الاعتماد وطريقة الاستعلام

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:24 م
الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية
ريم محمود
طباعة
يبحث كثيرون عن نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢٠ حيث انتهي طلاب الدبلومات الفنية من الامتحانات الخاصة بهم أمس وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد طلاب الدبلومات الفنية حوالى 770 ألفا، أي أكثر من طلاب الثانوية العامة بـ120 ألفا وهو يحدث لأول مرة، مشددا علي أن هذا يحدث لاول مرة.

الدبلومات الفنية ٢٠٢٠

وقال الدكتور محمد مجاهد، أن الامتحانات العملية بدأت منذ ثانى أسبوع في امتحانات الثانوية العامة، أما أمس انتهت الامتحانات التحريرية والتي بدأت 25 يوليو، مشيرا نائب وزير التعليم، إلى أنه تم إعطاء طلاب الدبلومات الفنية الفرصة لأى طالب متخوف من أي ضرر صحى بسبب كورونا أن يعتذر ويمتحن العام المقبل بدرجات كاملة، ولم يؤجل أى أحد، أما من غابوا فكان ذلك لظروف خاصة، وعن موعد ظهور النتيجة قال محمد مجاهد في بيان صحفي له من قبل أن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية في آخر أسبوع من أغسطس، أو بداية سبتمبر على الأكثر.


ووفقال لبيانات رسمية أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم فقد أدى 440 ألف 839 طالبطالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح أمس، الامتحان في 42 مادة فترة أولى، في آخر أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 20192020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان، وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تلقت عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد 7 حالة محاولة غش وحيازة محمول في "محافظات الجيزة – الشرقية – المنوفية – القليوبية - الدقهلية" وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢٠

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم أنه ينصح الطلاب بالاستمتاع بالاجازة حتي ظهور النتيجة مشيرا أنه لا قلق من النتيجة وسوف يتم انتهاء التصحيح قبل نهاية أغسطس، مشيرا الي أنها سوف تظهر من خلال لسنك سوف تعلن عنه وزارة التربية والتعليم قريبا.

قد يهمك أيضا:

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك




موضوعات متعلقة

أول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مى حلمى

«هيئة الدواء» تحذر من عقار لعلاج التهاب المفاصل وتطالب بسحبه

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

توقعات تنسيق كليات الأزهر 2020

الصور

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

image description

ندوة مناقشة «الدرويشة» للدكتورة صفاء النجار

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف أسرار ما جرى: ماذا فعل «ابن النادى» فى الأهلى؟

منوعات

الآن.. تردد قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات مفصل

مزاد لحذاء مايكل جوردان بـ 615 ألف دولار

رائد فضاء روسي يلتقط صورًا للشفق القطبي من الفضاء (صور)

تحذير أمريكي من الأقنعة المزودة بصمامات تهوية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
"القديسة" و"الأيقونة " في وجداننا (2)
جلال حمام
«الجزيرة».. القناة التى فضح العالم أكاذيبها
مؤمن المحمدي
مكتبة الغلابة
د. محمد عفيفي
مصطفى كمال أتاتورك
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضارى» يكشف تفاصيل تطوير كوبرى المانسترلى

فازت بجائزة الشباب للترجمة.. «كهف الأفكار» رحلة فلسفية فى الزمن

«بعد حصده جائزة رفاعة الطهطاوي».. هذه قصة كتاب «تاريخ البحر الأحمر»

أشرف منصور ضيف برنامج «يتفكرون» الثلاثاء