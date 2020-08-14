تعرف على موعد صرف معاشات سبتمبر 2020
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:44 م
ننشر تفاصيل موعد صرف معاشات سبتمبر 2020، حيث تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف معاشات سبتمبر فى الأول من الشهر المقبل، وفقًا للخطة التي وضعتها الهيئة لمنع تكدس وازدحام المواطنين، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات ومنع اتشار العدوى بين المتعاملين من أصحاب المعاشات من حيث توفير وسائل التعقيم والحماية الطبية اللازمة من مطهرات وكمامات للعاملين بالمنافذ والتزام أصحاب المعاشات أنفسهم بارتداء الكمامات والاهتمام بتعقيم وتطهير مراكز الصرف والأماكن التي يتردد عليها المواطنين.
أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون.
فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف.
أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف.
فئة من يزيد معاشهم على 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة لها.
وكان قد أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد تقررت إتاحة كل المعاشات لشهر أغسطس في ماكينات الصراف الآلي والتي يزيد عددها على 13 ألف ماكينة قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرا على أصحاب المعاشات.
كما أضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية.
وبعد عرض تفاصيل موعد صرف معاشات سبتمبر 2020 فقد أوضح أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد اتخذت كل الاستعدادات اللازمة لصرف المعاشات لما يزيد على 8 ملايين صاحب معاش حيث يبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة إجمالية 6.496 مليار جنيه وإجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة إجمالية تقدر بـ8.752 مليار جنيه في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف.
موعد صرف معاشات سبتمبر 2020وأكدت الهيئة أنه استمرارًا لخطة الدولة في مواجهة تحدي فيروس كورونا، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادًا لصرف معاشات شهر سبتمبر 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد، حيث يتم تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر على النحو التالي:
أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون.
فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف.
أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف.
فئة من يزيد معاشهم على 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة لها.
وكان قد أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد تقررت إتاحة كل المعاشات لشهر أغسطس في ماكينات الصراف الآلي والتي يزيد عددها على 13 ألف ماكينة قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرا على أصحاب المعاشات.
كما أضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية.
وبعد عرض تفاصيل موعد صرف معاشات سبتمبر 2020 فقد أوضح أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد اتخذت كل الاستعدادات اللازمة لصرف المعاشات لما يزيد على 8 ملايين صاحب معاش حيث يبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة إجمالية 6.496 مليار جنيه وإجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة إجمالية تقدر بـ8.752 مليار جنيه في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف.
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