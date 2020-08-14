تعرف على موعد صرف معاشات سبتمبر 2020

موعد صرف معاشات سبتمبر 2020

وأكدت الهيئة أنه استمرارًا لخطة الدولة في مواجهة تحدي فيروس كورونا، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادًا لصرف معاشات شهر سبتمبر 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد، حيث يتم تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر على النحو التالي:أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون.فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف.أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف.فئة من يزيد معاشهم على 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة لها.وكان قد أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد تقررت إتاحة كل المعاشات لشهر أغسطس في ماكينات الصراف الآلي والتي يزيد عددها على 13 ألف ماكينة قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرا على أصحاب المعاشات.كما أضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية.