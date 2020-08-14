محمد رشاد: مسحت أي «بوست» عن انفصالي احتراما للطرف الآخر

نشر الفنان محمد رشاد تعليقا جديدا، اليوم الجمعة، على انفصاله عن الإعلامية مي حلمي عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكتب محمد رشاد: "أنا قررت أمسح أي بوست أو حاجة تخص موضوع الانفصال احتراما للطرف الآخر والعشرة اللي بينا، لأن بصراحة أغلب التعليقات اللي بشوفها على مدار يومين فيها تجريح وإساءة وتجاوز مرضهاش ولا ليا ولا ليها.. وربنا يوفق الجميع".وأكد الفنان محمد رشاد، خبر انفصاله عن مي حلمي، في أول تعليق رسمي له، قائلًا: "ناس كتير من أصدقائى كلموني بعد ما عرفوا خبر انفصالي، عشان كده أنا عايز أقول كل شىء في الأول والآخر نصيب وربنا يوفق الجميع".