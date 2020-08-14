رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

محمد رشاد: مسحت أي «بوست» عن انفصالي احتراما للطرف الآخر

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:18 م
الفنان محمد رشاد
الفنان محمد رشاد
ياسمين عباس
طباعة
نشر الفنان محمد رشاد تعليقا جديدا، اليوم الجمعة، على انفصاله عن الإعلامية مي حلمي عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب محمد رشاد: "أنا قررت أمسح أي بوست أو حاجة تخص موضوع الانفصال احتراما للطرف الآخر والعشرة اللي بينا، لأن بصراحة أغلب التعليقات اللي بشوفها على مدار يومين فيها تجريح وإساءة وتجاوز مرضهاش ولا ليا ولا ليها.. وربنا يوفق الجميع".

وأكد الفنان محمد رشاد، خبر انفصاله عن مي حلمي، في أول تعليق رسمي له، قائلًا: "ناس كتير من أصدقائى كلموني بعد ما عرفوا خبر انفصالي، عشان كده أنا عايز أقول كل شىء في الأول والآخر نصيب وربنا يوفق الجميع".
محمد رشاد: مسحت أي «بوست» عن انفصالي احتراما للطرف الآخر
محمد رشاد: مسحت أي «بوست» عن انفصالي احتراما للطرف الآخر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقعات تنسيق كليات الأزهر 2020

تشييع جنازة سمير الإسكندراني من «السيدة نفيسة» (صور)

بوابة الأزهر link نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

تشييع جنازة سمير الإسكندرانى من «السيدة نفيسة».. والدفن فى المقطم

الصور

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف أسرار ما جرى: ماذا فعل «ابن النادى» فى الأهلى؟

منوعات

مزاد لحذاء مايكل جوردان بـ 615 ألف دولار

رائد فضاء روسي يلتقط صورًا للشفق القطبي من الفضاء (صور)

تحذير أمريكي من الأقنعة المزودة بصمامات تهوية

العلماء يحلون لغز ظهور الأورام السرطانية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
"القديسة" و"الأيقونة " في وجداننا (2)
جلال حمام
«الجزيرة».. القناة التى فضح العالم أكاذيبها
مؤمن المحمدي
مكتبة الغلابة
د. محمد عفيفي
مصطفى كمال أتاتورك
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب تصدر «مسرح برناردشو» فى مئوية على الراعى

«الهزلي أستريكس» أشهر أعماله.. محطات في حياة الفرنسي رينيه جوسيني

«أوبرا القاهرة» تقدم عروضًا فنية على مسرح النافورة.. الأحد

«جاز ولايت ميوزيك» بقصر المانسترلى الأحد