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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إزالة 276 ألف مخالفة على نهر النيل

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:15 م
إزالة مخالفة على
إزالة مخالفة على نهر النيل
وائل القمحاوى
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تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات.

وتضمنت تنفيذ 276.732 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلًا عن إزالة 371 حالة تعدٍ على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس.

وتنوعت ما بين مبان خرسانية وبالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وزراعة جسور المصارف وردم بالجسور وقطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل الوزارة بكلأجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كل الإزالات، وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات، متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.
إزالة ألف مخالفة على نهر النيل
إزالة ألف مخالفة على نهر النيل
إزالة ألف مخالفة على نهر النيل
إزالة ألف مخالفة على نهر النيل

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