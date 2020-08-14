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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تموين المنوفية» تضبط 23 طن سمن صناعى مجهولة المصدر

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:12 م
سمن
سمن
ولاء القاضى
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية عدة حملات بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الأسبوع الثانى من أغسطس الجارى، أسفرت عن تحرير 200 قضية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة.

وصرح الرائد أيمن عبد الرحمن رزق رئيس قسم مباحث التموين أنه تم تحرير (6) قضايا فى مجال الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية والرقابة على المصانع والمخازن والمحلات العامة والخاصة وتحرير (4) قضايا لحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وحجب وتخزين سلع لإعادة بيعها بالسوق السوداء، كما أسفرت الحملات عن تحرير (1) قضية تجميع دقيق بلدى لإعادة بيعه فى السوق السوداء والتربح، (69) قضية عدم الإعلان عن الأسعار (محلات تجارية )، (43 ) قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى، (24 ) قضية لعدم وجود شهادات صحية، (22 ) قضية عدم نظافة عجين، (18 ) قضية إنتاج خبز نقص وزن،(13) قضية عدم مزاولة النشاط فى الأوقات الرسمية لمستودعات الغاز.
ومن أهم القضايا والمضبوطات التي تم ضبطها بنطاق المحافظة ضبط مصنع سمن صناعي يدار بدون ترخيص وإستخدامه علامة تجارية غير مسجلة وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر ( غش تجاري ) وضبط 23 طن سمن صناعى، 500 ك لبن، 50 كرتونة سمن زنة الكرتونة 25 كجم منتج نهائى بإجمالى مضبوطات 24،750 طن مستلزمات إنتاج، كما تم ضبط مصنع منظفات صناعية بنطاق المحافظة يعمل بدون ترخيص وحيازتة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتم ضبط 3 طن كلور غير مدون عليه أى بيانات و180كجم سلفونيك و150كجم منظف الملابس و150 كجم برسيل جل، 120 سليكات، 100كجم ديتول، 2640 كيس اريال.

كما تم ضبط مخزن مواد غذائية يدار بدون ترخيص وحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وضبط 500 كرتونة مقرمشات بإجمالي 7500 كيس مقرمشات، كما تم ضبط مصنع يستخدم به مواد غذائية مجهولة المصدر ودهون بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستخدام الأدامي وتم ضبط تم ضبط 2 طن بروتين صويا مجروش يستخدم في تصنيع البرجر + 750 كجم دهون بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الأدمي،

من جانبه شدد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظًا على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطن ضد أى تلاعب.

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