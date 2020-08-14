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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجان لمتابعة اشتراطات الحماية المدنية والسلامة بالمنشآت فى أسيوط

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:12 م
جريدة الدستور
محمد أبوشادي
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شكل محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، لجنة للمرور على كل المنشآت والمصانع والمواقع للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية.

وذلك إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة الاهتمام بتوفير عناصر الأمان المختلفة للعاملين في كل المواقع والتصدي للمخاطر قبل وقوعها، حرصًا على سلامة العاملين بقطاعات العمل المختلفة.

وقد عقدت اللجنة المشكلة اجتماعًا برئاسة المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، بحضور مسئولي الحماية المدنية والتموين والقوى العاملة والتنمية الصناعية والشئون الصحية والتفتيش والمتابعة والشئون القانونية والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء.

وتم خلال الاجتماع وضع تصور وبرنامج للمرور على كل المواقع للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية ضد أخطار الحريق واشتراطات الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، حرصًا على سلامة العاملين بهذه المنشآت والمترددين عليها.

وعقب الاجتماع قام السكرتير المساعد بمرافقة اللجنة لزيارة ميدانية لمحطة توليد الكهرباء بالوليدية بحي شرق مدينة أسيوط، للتأكيد من توافر اشتراطات الحماية المدنية ضد أخطار الحريق واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتم عمل تجربة إطفاء حريق أمام الحاضرين، ومن المقرر أن تستمر اللجنة في أعمال التفتيش والمرور لتغطية المواقع بنطاق المحافظة وإعداد تقارير دورية وعرضها أولًا بأول على الوزير المحافظ.
لجان لمتابعة اشتراطات الحماية المدنية والسلامة بالمنشآت فى أسيوط
لجان لمتابعة اشتراطات الحماية المدنية والسلامة بالمنشآت فى أسيوط
لجان لمتابعة اشتراطات الحماية المدنية والسلامة بالمنشآت فى أسيوط
لجان لمتابعة اشتراطات الحماية المدنية والسلامة بالمنشآت فى أسيوط

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