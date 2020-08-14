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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأسقفية تحتفل بتخرج دفعة جديدة من معهد جبال النوبة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:11 م
الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية الانجليكانية
ماريان رسمى
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تحتفل غدًا الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بتخرج دفعة جديدة من معهد جبال النوبة لدراسة الكتاب المقدس بمقرها بالزمالك.

يلقى كلمة الاحتفال دكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بالإضافة لتوزيع الشهادات على الخريجين.

تأسس المعهد سنة ٢٠١٣ بطلب من قادة الخدمة فى المجتمع السودانى فى مصر، داخل كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمنطقة مصر الجديدة

تبلغ مدة البرنامج الدراسي ثلاث سنوات يركز فيهم الدارس على تعلم الكتاب المقدس وتقنيات الإدارة ويُعد المعهد أحد خدمات كلية اللاهوت الأسقفية.

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