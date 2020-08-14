إسرائيل اليوم: نتنياهو زار الإمارات سرًا مرتين قبل الاتفاق

كشفت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس، زار الإمارات سرًا مرتين قبل الاتفاق الذي أعلن عنه أمس.وبحسب الصحيفة، فإن الزيارات تمت في إطار صياغة الاتفاق الذي تم الإعلان عنه أمس، مشيرةً إلى أن رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، ورئيس "الموساد" يوسي كوهين، رافقا نتنياهو في زياراته التي كانت تستغرق عدة ساعات.وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق تم ضمن تحركات سرية جرت في الفترة الأخيرة، مشيرةً إلى أن نتنياهو عقب الإعلان عن الاتفاق اتصل برئيس "الموساد" وشكره على جهده الكبير في التوصل للاتفاق.وقال السفير الأمريكي ديفيد فريدمان للصحيفة، إن المصطلحات الواردة في البيان المشترك تم اختيارها بعناية، وليس من قبيل المصادفة أنه تم استخدام مصطلح تعليق أو تأجيل الضم، مؤكدًا على أن عملية الضم لم تلغ وأنها ما زالت على الطاولة وأن المستوطنات ستصبح يومًا ما جزءًا من إسرائيل، وأضاف "السيادة الآن معلقة، ولا أريد تحديد موعد إلى متى".