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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد رجب: أقدم شخصية مختلفة فى «ضربة معلم» والتصوير الشهر المقبل

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:07 م
محمد رجب
محمد رجب
حسن أمين
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يستعد الفنان محمد رجب لتصوير أحدث أعماله التليفزيونية خلال الأيام المقبلة، بعد أن تعاقد على مسلسل "ضربة معلم"، وأوضح أن العمل سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور.

وقال محمد رجب في تصريحات لـ"الدستور" إن مسلسل يظهر خلال بشكل مختلف عن الأعمال التي قدمها من قبل، مشيرًا إلى أنه يعقد جلسات عمل برفقة صناع المسلسل، تمهيدًا لانطلاق التصوير، موضحًا أن مخرج العمل إسماعيل فاروق حدد موعد تصوير أول المشاهد مطلع سبتمبر المقبل.

وانتهى المؤلف أحمد عبدالفتاح من كتابة ما يقرب من 15 حلقة من المسلسل الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويتعاون محمد رجب فيه للمرة الثانية مع مؤلف ومخرج مسلسله الأخير "الأخ الكبير" الذى تم عرضه مطلع هذا العام وهما الكاتب أحمد عبدالفتاح والمخرج إسماعيل فاروق، وكذلك شركة "سينرجى".

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