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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عاطل بـ5 طرب حشيش فى الإسكندرية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:05 م
حبس عاطل
حبس عاطل
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 5 طرب من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة تخصص بالاتجار في مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة كرموز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 5 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1٫250 كيلوجراما ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أيد ما جاء في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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