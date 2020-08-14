مايا دياب: إذا فى شىء بيريحنى هو مساعدة المنكوبين فى لبنان

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، متابعيها، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تغريدة جديدة لها عبرت فيها عن حزنها علن لبنان.وكتبت مايا دياب عبر حسابها على موقع "تويتر": "مش عم بقدر اتخطى المرحلة، عايشة بحجر تام بمكان واحد وما بدّي اتحرّك، الحزن يقتلني بعض الناس والأصدقاء بيفكروا يرجعوا لحياتهم الطبيعية كيف؟؟".وتابعت: "بيروت أنا معك وحدّك وإذا في شيء بيريحني هو مساعدة المنكوبين والمشرّدين، بحبِّك، بيروت عم تبكي، بيروت منكوبة"، وتفاعل معها العديد من متابعيها.يذكر أنه وراح ضحية انفجار مرفأ بيروت ما يقرب من 200 قتيل وآلاف المصابين، وتشير تقديرات إلى أن هناك خسائر مالية بمليارات الدولارات، وأعلن محافظ بيروت مروان عبود أن نحو نصف بيوت بيروت تعرضت لضرر أو التدمير بسبب الانفجار.