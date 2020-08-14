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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 150 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة السنط بأسيوط

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:00 م
مخلفات
مخلفات
محمد أبوشادي
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تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، رفع مخلفات ونواتج التطهير المتراكمة على ضفاف الترع، في محاولة لخلق جو صحي وبيئي مناسب للمواطنين.

حيث يتم تكثيف الجهود المبذولة ومتابعة الحملات اليومية لأعمال النظافة بالشوارع الرئيسية وعلى ضفاف الترع لإزالة نواتج التطهير والمخلفات أولًا بأول؛ لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدن والقرى والارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكدًا ضرورة التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. 

من جانبه أوضح تاج الدين أبوسداح، رئيس مركز ومدينة أبنوب، أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بمشاركة نواب ومساعدي رئيس المركز ومسئولي شئون البيئة بالمركز، وتم خلالها رفع كل المخلفات ونواتج التطهير من على ضفاف ترعة السنط بمدخل مدينة أبنوب على الطريق السريع، وذلك بواسطة قلابات ولوادر الحملة الميكانيكية للمركز، وتم رفع حوالي 150 طنًا تقريبًا من المخلفات ونقلها لمقالب القمامة المخصصة، مؤكدًا استمرار مثل هذه الحملات حفاظًا على المظهر الجمالي للمدينة وصحة المواطنين.
مخلفات
رفع 150 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة السنط بأسيوط
مخلفات
رفع 150 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة السنط بأسيوط

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