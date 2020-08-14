حبس عاطل ضبط بـ15 طربة حشيش فى الإسكندرية

قررت نيابة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، حبس عاطل لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 15 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.وتلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة تخصص بالاتجار في مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة سيدي جابر، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم عمل كمين، وألقي القبض عليه حال استقلاله إحدى الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وبتفتيشه عثر بحوزته علي (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1.500 كيلو جرام، مبلغ مالى، وهاتف محمول)، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة. وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.