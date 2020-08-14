بعد لقاء مع أولياء الأمور.. محافظ أسيوط يوجه بحل مشكلة رياض الأطفال

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تكليف لجنة من قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري المدارس التجريبية والخاصة بالمحافظة والاستعانة بأعضاء مجلس النواب وذوي الخبرة وبعض أولياء الأمور؛ لبحث الحلول المناسبة لحل مشكلة الإقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية والخاصة بمختلف مراكز المحافظة.جاء ذلك خلال لقائه مع بعض أولياء الأمور بحضور اللواء دكتور حسين الجندي، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد السيد، وكيل مديرية التربية والتعليم، وعبدالناصر حامد، مدير عام التعليم العام بالمديرية، ومحمد حمدي الدسوقي عضو مجلس النواب.حيث استمع المحافظ إلى طلبات أولياء الأمور ورغبتهم في قبول أبنائهم في مرحلة التمهيدي"‪kg‬" ببعض المدارس التجريبية والمتميزة والخاصة.وأكد المحافظ حرصه على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، موجهًا تعليماته بتكليف اللجنة المشكلة؛ لبحث وضع آلية ومعايير محددة وثابتة لقبول الطلاب بمختلف المراحل الدراسية وفقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن ووفقًا للكثافة الطلابية المتاحة بكل مدرسة وحفاظًا على سير وانتظام العملية التعليمية وإيجاد الحلول القانونية، مؤكدًا تذليل كل العقبات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.