محافظ المنوفية: تطوير وتبطين 1000 متر بترعة شمنديل بقويسنا

في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بضرورة المتابعة المستمرة للمشروع القومي بتأهيل وتبطين المجاري المائية والترع، والإسراع في تنفيذ الأعمال طبقًا لخطة وزارة الري وتنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.قام الأستاذ خالد النمر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، بمتابعة المشروع القومي لتطوير وتبطين ترعة شمنديل بشارع عبدالمحسن الصباحي بقويسنا بطول 1000 متر، موضحًا أن تبطين الترع يجري من خلال وضع ألواح أسمنتية على جدران الترع والقاع بدلًا من الطمي الموجود حاليًا، لأنه يمتلئ بالثقوب التي تتسرب من خلالها المياه، كما أن الأسمنت أصم لا يسمح بهروب المياه من الترع، مضيفًا أن المشروع يتم تنفيذه تحت إشراف الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية وهندسة ري قويسنا والذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتفعيلًا لمحاور خطة وزارة الري لما له من فوائد عدة، منها ضمان وصول المياه في أسرع وقت إلى جانب تحقيق عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وكذا ترشيد الاستخدامات المائية والحد من فواقد الشبكة.من جانبه، أكد محافظ المنوفية ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع تأهيل وتبطين الترع طبقًا للتوقيتات الزمنية المحددة، وتذليل أي معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية تعمل جاهدة للمضي قدمًا في تنفيذ جميع المشروعات الخدمية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات.