رئيس الموساد.. أحد الوسطاء فى اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد يوسي كوهين، الذي كان أحد الوسطاء الرئيسيين في إقامة العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء "شكره على مساعدة الموساد في تطوير العلاقات مع دول الخليج خلال السنوات الماضية التي ساعد فيها على إنضاج اتفاق السلام".وتشكل إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بما فيها الدول الخليجية الغنية، هدفًا أساسيًا لاستراتيجية ترامب الإقليمية لاحتواء إيران العدوة لواشنطن وإسرائيل. ورأى نتنياهو أنه "يوم تاريخى" لاتفاق يمثل "عصرًا جديدًا" للعالم العربي وإسرائيل.وحسب نتنياهو: "سيكون هناك المزيد من الدول العربية التي ستنضم إلى دائرة السلام، السلام مقابل السلام. الرؤية الوحيدة المستدامة وأنا ملتزم بها".وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات قد أصدرت بيانًا مشتركًا أمس حول عقد اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية في مقابل وقف إسرائيل لخطوة ضم مستوطنات الضفة.