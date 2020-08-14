7 جنيهات تراجعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 860 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، متأثرة بانخفاضه في الأسواق العالمية بعد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستويات لها في 5 أسابيع.وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات اليوم إن أسعار الذهب انخفضت بنحو 7 جنيهات.مشيرا إلى أن عيار 24 سجل نحو 82ر982 جنيه، وعيار 21 نحو 860 جنيها، وعيار 18 نحو 12ر737 جنيه.وأوضح واصف أن سعر جنيه الذهب انخفض بنحو جنيه ليسجل 6880 جنيها، وعالميا بلغ سعر الأوقية 1946 دولارا.