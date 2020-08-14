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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

7 جنيهات تراجعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 860 جنيهًا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:45 م
الذهب
الذهب
أ ش أ
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تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، متأثرة بانخفاضه في الأسواق العالمية بعد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستويات لها في 5 أسابيع.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات اليوم إن أسعار الذهب انخفضت بنحو 7 جنيهات.مشيرا إلى أن عيار 24 سجل نحو 82ر982 جنيه، وعيار 21 نحو 860 جنيها، وعيار 18 نحو 12ر737 جنيه.

وأوضح واصف أن سعر جنيه الذهب انخفض بنحو جنيه ليسجل 6880 جنيها، وعالميا بلغ سعر الأوقية 1946 دولارا.

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