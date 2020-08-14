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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

531 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:44 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل حالة وفاة و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا و260 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي بلغت 60.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.7%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وأشارت الوزيرة الفلسطينية إلى أن حالة الوفاة كانت لمريضة تبلغ من العمر 72 عامًا من مدينة الخليل، فيما تم إجراء 2708 فحوصات مخبرية لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس في مختلف المحافظات، لافتة إلى وجود 20 مريضًا في العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.


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